新北市永和警分局於轄內加強宣導，提醒民眾打架及聚眾鬥毆涉及相關新修正之刑責。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和警分局於轄內加強宣導，提醒民眾打架及聚眾鬥毆涉及相關新修正之刑責。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和警分局於轄內加強宣導，提醒民眾打架及聚眾鬥毆涉及相關新修正之刑責。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和警分局於轄內加強宣導，提醒民眾打架及聚眾鬥毆涉及相關新修正之刑責。（永和警分局提供／葉書宏新北傳真）

鑑於聚眾鬥毆案件影響社會治安甚鉅，刑法149條及150條已將「公然聚眾」的要件改為「於公共場所或公眾得出入的場所聚集3人以上」，同時提高罰金和刑度，在場助勢之人，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金，首謀及動手施暴者，處6個月以上5年以下有期徒刑。

刑法149、150條修法上路後，警方執法不再綁手綁腳，即便傷害互不提告訴，只要符合刑法構成要件一定依法究辦，依刑法妨害秩序罪章將鬥毆滋事民眾移送法辦，以嚇阻危害行為一再發生。

新北市永和警分局長謝宗宏也特別請轄區同仁協調永和區設有電子跑馬燈之國中、小校園、藥局、機車行、汽車旅館、寺廟、消防分隊、校園等公家機關及店家(50處)、錢櫃KTV(98個包廂)及星光大道(26個包廂)及喜樂時代影城永和店(13個廳)等業者共計約200餘處，於店內包廂、電影、電視螢幕開播前利用跑馬燈或影片方式提醒民眾打架及聚眾鬥毆涉及相關新修正之刑責。

並協調業者在KTV歡唱螢幕上秀出警語，宣導打架、觸法後果嚴重等等，希望前往消費的民眾都能明瞭法律規定，這樣的做法深獲民眾與業者的肯定。民眾也表示畢竟唱歌、看電影就是要開開心心，誰也不希望碰到打架鬧事掃了興。

分局長謝宗宏也指出，感謝新北民眾對永和警察的支持與肯定，

新北市政府警察局在全體同仁的努力下，榮獲了亮眼的成績；遠見雜誌報導指出，2019年治安評核第一、檢肅黑道幫派六都第一、治安治理指標成績六都第一、青春專案六都第一、安居緝毒專案六都第一、查賄制暴工作六都第一、查緝詐欺車手六都第一、攔阻詐騙金額六都第一、防制暴力犯罪六都第一等榮譽，永和分局全體員警將秉持「新北.心警」的「三心二意」，交通治安用心、利民服務熱心及新北市民甘心的目標來做到護正義、重民意，以確實做好治安工作。

(中時 )