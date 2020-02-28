《三生三世枕上書》由迪麗熱巴與高偉光主演組「鳳東CP」，兩人在觀眾殷殷期盼下終於圓房、洗鴛鴦浴，放閃撒狗糧撒到最高點，2人在劇中圓房時，迪麗熱巴假裝失憶又裝睡，害羞不敢面對人生重要時刻，但詭計被高偉光識破，將計就計對她說，「想不想知道裝睡會有什麼後果？」充滿愛意輕撫迪麗熱巴臉頰，直視她雙眼吻了她雙唇，但卻被她推開：「你不是淋了雨，頭有點暈嗎？」讓高偉光回：「不管了！」便將棉被掀起把2人蓋住，看得網友相當激動，直說：「迪麗熱巴等太久了！圓夢了！」

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該劇也曝光吻戲花絮，只見迪麗熱巴被高偉光踩到腳也沒吭聲，仍吻的相當敬業，網友發現迪麗熱巴被高偉光吻的快要窒息了，又說，吻戲拍得激烈，高偉光的嘴唇都被咬破，不論是蒙上眼睛之吻、睡夢之吻或窒息之吻，都特别的浪漫。

迪麗熱巴與高偉光在《枕上書》洗鴛鴦浴，高偉光因為迪麗熱巴與其他男人多講了幾句話吃醋鬧脾氣，委屈對迪麗熱巴說：「你雖讓我傷心，但我一個男人，怎麼能讓你也傷心呢？」又說，「那麼喜歡你，又怎麼可能去喜歡別人呢？」惹得迪麗熱巴回：「吃醋好歹有個度，是時候也該收一收。」於是迪麗熱巴往高偉光臉頰親了一口，害羞的把頭往水裡躲。網友打趣說高偉光是八荒六合第一醋桶。2人也在微博隔空傳情，迪麗熱巴笑說自己是母系女友，流露關愛之情：「帝君，小白一定會對你很好很好的。」高偉光自認深情回：「小白，你在我身上這樣操心，我很高興。」甜到出汁互動再掀網友熱議。

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(中時 )