西部錦龜形似巴西龜，顏色較華麗，與巴西龜一樣也做為寵物飼養。（圖／東網）

繼早前有研究指新冠病毒的潛在中間宿主是穿山甲後，由廣州暨南大學、湖北醫藥學院組成的團隊近日發表研究論文指出，龜類也是新冠病毒潛在中間宿主。其中包括西部錦龜、綠蠵龜，以及華人經常食用的中華鼈（甲魚）。

據《東網》報導，研究人員對比新冠病毒、SARS病毒、動物樣本中類似SARS冠狀病毒，以及其他冠狀病毒間的刺突蛋白發現，這病毒外殼上的刺突蛋白結構，與新冠病毒侵入細胞所使用的ACE2受體間的相互作用，是決定冠狀病毒宿主範圍的關鍵因素。

報導說，研究人員從多個數據庫中下載ACE2受體與上述病毒的刺突蛋白序列，在結構模擬中發現相比蝙蝠，龜類、穿山甲與人類的相互作用更為近似。而西部錦龜、綠蠵龜、中華鼈（即甲魚）等，可能是將新冠病毒傳播給人類的潛在中間宿主，但仍需進一步研究確認。

研究還指出，目前已知龜類作為宿主能攜帶的包括虹蛙病毒（RV）、尼多病毒（NV）、乳頭瘤病毒（PV）、甲魚虹彩病毒（STIV）、甲魚系統性敗血症球狀病毒（STSSSV） 、龜細小核糖核酸病毒（ToPV）和中華鱉出血綜合徵病毒（TSHSV）等多種病毒。與禁止交易的穿山甲相比，龜類在動物市場上較普遍。

(中時電子報)