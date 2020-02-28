副市長陳子敬與受難者家屬、現場民眾等，一起在228紀念碑前獻上白色百合花。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

今年是228事件73週年，台中市政府28日上午在東區東峰公園、大里國光公園舉辦和平紀念追思會，分別由副市長令狐榮達、陳子敬主持，並與受難者及家屬、現場民眾一起在228紀念碑前獻上白色百合花，撫慰受難者英靈，並傳達愛與和平的期望；期待社會共同用愛來撫平歷史的傷痛，迎向未來。

令狐榮達表示，228事件發生至今已有73年，每年舉辦追思紀念活動，不只是緬懷逝去的英靈與無辜的犧牲者，也希望能夠撫慰受難者家屬心中的傷痛。今年活動主題為「希望、和平」，期盼面對228這道歷史的傷痛，社會共同用愛來化解歷史的傷痕、包容不同的聲音。

陳子敬指出，透過愛與包容正視228事件的歷史傷痕，將驅使大家成長，讓人權與正義成為這個國家每個人所服膺的終極價值，未來可以更友善的態度去牽起不同族群的手，將「和平種子」種植在每個人的心中。

受難者家屬說，每年追思會幾都是大同小異，只有一句「忘了過去，但要記取歷史教訓」，但要忘記過去很難，對身歷其境的家屬永遠忘不了這歷史的傷痛；很多人因這個事件變成孤兒、家破人亡，沒有遇到的家屬是不懂這個辛酸，但她衷心希望不要再有228事件發生。

台中市兩場紀念追思會除副市長令狐榮達、陳子敬外，立委何欣純、市議員邱素貞、何敏誠、李天生、林德宇、劉士州，和台中市228關懷協會理事長周弘奇、大台中228協會理事長廖苓惠等，前往致意，場面莊嚴平和、肅穆隆重。

(中時 )