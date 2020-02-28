中國大陸手機品牌vivo今(28)日正式發表旗下第三代APEX概念機—APEX 2020，不僅延續前兩代APEX概念機在科技美學上的創新，更秉持對消費者需求的敏銳觀察，和對手機行業發展的前瞻思考，實現各項引領業界的功能與解決方案。

APEX 2020配備120°無界全視屏，消除正面視角中的左右黑邊和中框，搭配螢幕下攝影鏡頭及60W無線超閃充，實現整機無開孔的超級一體化設計，並將雲台穩定結構崁入於手機主相機，進行多方穩定校正，搭載5-7.5倍潛望連續光學變焦鏡頭，有效提高照片細節表現力。

vivo發表概念手機APEX 2020，採用120°無界全視屏。(vivo提供／黃慧雯台北傳真)

vivo產品高級總監洪沂表示，APEX意義遠超過單一功能技術所帶來的驚喜，而是vivo作為一個科技企業不斷創新、突破未來的願景，2020年，vivo將持續推動APEX各項創新技術，讓科技力量造福更多消費者。

APEX 2020將以往「真·全面屏」與「超級一體」設計升級，將6.45吋螢幕包裹於機身上，左右顯示區域彎曲角度高達120°，消除正面視角中的左右黑邊和中框，帶來無邊的視野衝擊，搭配虛擬壓感按鍵，同時實現純淨美感與功能實用性，堪稱視覺與觸覺的完美融合。

全新APEX 2020配備螢幕下攝影鏡頭，以隱形前置鏡頭的方式，造就全面屏的另一種可能，在有效釋放機身內部堆疊空間的同時，呈現整機無開孔超級一體化的前沿設計。APEX 2020採用創新螢幕和電路設計，將前置鏡頭上方螢幕的透光率提升6倍，並透過一系列演算法優化有效降低光學干擾、雜閃光等對相機拍照品質的影響，1600萬前置鏡頭還採用了四合一感光晶片技術，實現將鏡頭設置於螢幕下方仍可清晰成像的創新科技。

vivo發表概念手機APEX 2020搭載5-7.5倍潛望連續光學變焦鏡頭。(vivo提供／黃慧雯台北傳真)

目前業內對高倍率變焦的解決方案，主要是依靠混合變焦技術，但在解析力和畫質上存在一定的妥協。APEX 2020搭載連續光學變焦技術攝影鏡頭，成為第一款真正的高倍率連續光學變焦手機，可在5-7.5高倍焦段間連續保持高解析力和高畫質，有效提高了放大時的細節表現力。

APEX 2020變焦鏡頭採用了「四群組鏡片組合」——兩群組固定、兩群組可移動，同時實現高倍率連續變焦和即時對焦功能，並使用潛望式結構設計，整個模組僅有6.2mm厚，將專業級變焦鏡頭放入APEX 2020超薄機身內，且為了使成像效果更加優質，vivo還配備多幀演算法，可捕捉遠處的精彩景色。

隨著5G時代的到來，視頻拍攝的需求愈來越多， 為了讓使用者隨時記錄美好生活，vivo經過長時間的技術研發與實驗，巧妙將微雲台結構嵌入APEX 2020內置主鏡頭中，實現多個傾斜方向的防手震，超穩雲台主鏡頭的防抖角度比普通OIS光學防手震大幅提升了200%，有效減少人們因手抖而模糊的遺憾，輕鬆錄製動態影片，手持拍攝穩定也能有效延長曝光時間，讓APEX 2020擁有更強的夜拍能力。

vivo APEX 2020提供領先60W無線超閃充，兼顧電池容量與機身空間，只需20分鐘即可充滿2000mAh，讓用戶擺脫線控束縛的同時，更能享受更疾速的暢快充電體驗。同時，vivo也已加入國際WPC無線充電聯盟，將持續推動無線充電領域的發展。

此外，APEX 2020還搭載了第三代螢幕發聲、可消除場景中不想被保留的景物和人物的「即時路人消除」、人像聲音追焦等黑科技，獨特的消費者使用體驗，為手機行業和全球用戶帶來更多驚喜。

(中時電子報)