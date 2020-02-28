新冠肺炎疫情擴散，日本、韓國成為大陸之外受災最重國家，南韓確診病例已破千，日本官方統計，若不包含鑽石公主號乘客，境內感染也破200例，其中北海道在27日一天就增加15例，已達66例。稍早日本政府也宣布北海道進入「緊急狀態」。

北海道疫情失控，從22日的15人確診，短短6天內就增加51人，達到66人，光昨天(27日)就新增15名病例，也讓政府不得不宣布北海道進入緊急狀態。

(中時電子報)