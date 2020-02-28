面對新冠肺炎疫情攀升，征戰2020年台南立委落馬的前國民黨主席洪秀柱今在臉書表示，此刻病毒是當下的敵人，還貼出與中時電子報社長賴岳謙對談的影片，兩人認為我方盼加入WHO抗疫，但綠營側翼卻不斷批評與鬥臭WHO，非治國之道。

洪秀柱說，大選結束後，她經過沉澱，也聽取多方意見，決定將選戰當中未能完整表述的心聲予以發表，也就是以《中華民國憲法》為基礎的兩岸和平發展「護憲保台」論述。

洪秀柱表示，今天是二二八和平紀念日，我們自是先要以「和平」為念，面對嚴峻的新冠肺炎疫情，在這個關鍵時刻，病毒才是當下的敵人。

洪秀柱也在臉書貼出與中時電子報社長賴岳謙對談的短片，影片中，兩人談到在疫情日益嚴峻的情勢下，我們既希望加入WHO共同對抗疫情保衛國人健康，但矛盾的是，綠營側翼及部分帶有特定政治立場的媒體，卻不斷批評WHO、鬥臭WHO，試問「這樣只有破壞與對立的執政模式，怎可能達成我們加入WHO的期望？」她認為，這絕非治國應有之道。

為持續向國人發聲，洪秀柱將每週發佈一支短片，內容是與專家探討當今執政者的兩岸政策，所造成台灣本身方方面面的問題。值此新冠肺病毒肆虐之際，謹為海內外全體國人祈福，也為全世界受疫情所傷害的人們祈禱。

(中時 )