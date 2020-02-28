有紅花風鈴木相襯的大光國小公車站，號稱台南最美公車亭，28日出現民眾聚集攝影拍照。（程炳璋攝）

新冠肺炎疫情讓大家悶壞了，228連假首日，台南市郊外各景點出現難得人潮，大型飯店與民宿幾乎滿房狀態，台南市觀旅局認為，大家對疫情控制有信心，無法出國只好改國內旅遊，天氣好選擇郊外踏青都是讓旅宿業逆勢成長的原因。

台灣新冠肺炎增至34例，中央政府防疫進入一級開設，卻沒有減少民眾趁連假外出踏青的需求，台南市28日各著名景點都出現大量人潮，白河賞花、泡湯與虎頭埤踏青，梅嶺登山，市區國華街、正興街遊客摩肩擦踵。有的風景區甚至回報，人潮比往年還多。有遊客表示，因為疫情限制，平常在家悶壞了，連假就想出門走走。

台南市觀旅局證實，台南市大型飯店28日的住宿率達9成5以上。台南市民宿協會表示，各家民宿28日幾乎都達滿房。

台南市觀旅局行銷科認為，連假旅遊人潮逆勢成長，首先是民眾對政府防疫工作有信心，接著是因為出國受到管制，乾脆改為國內旅遊，且以郊外踏青為主，減少室內群聚感染。28日天氣好也是促使民眾出門的誘因。

觀旅局表示，疫情尚未影響出遊人潮，但影響出遊模式，過去喜歡團客出遊的民眾化整為零，改為自由行，不坐遊覽車，改自行開車，各觀光景點人潮變多，但帶口罩的比率也提高。

(中時 )