新冠肺炎防疫工作緊鑼密鼓，有些家事移工雇主為避免移工假日外出活動受到感染，傾向要求移工休假時不要外出。勞動部勞動力發展署副署長蔡孟良明確表示，不能禁止家事移工休假，這是法令所賦予的權利，雇主也應該適時提醒、叮嚀移工，留意防疫動作，而非逕自取消其休假，勞動部會加強宣導。

產業移工方面，由於群聚效應更大，萬一發生感染，依照目前的機制都有相關規定，後續處理均有一定步驟。依據「外國人生活照顧服務計畫書」的內容，每個人的居住面積為3.2平方公尺，面積確實不大，因此很重要的是雇主要加強移工住宿的管理，如量耳溫器具、衛生清潔設備等，雇主也應盡量提供包括口罩等防護裝備。

這次發生勞工感染的個案雇主有通報，並主動停工以期避免擴大感染，勞動部給予肯定及支持，並且呼籲勞工，若有其他同事感染還繼續上班，不執行隔離措施；由於其他勞工會受到波及，其他人可依法提出主張自我保護，這是法律條文所規定。

基本上，如果產業中發生類似的感染事件，勞動部都會依法處理，保障勞工的安全。

(中時 )