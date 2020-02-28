中職官方熱身賽28日開打，首戰由統一獅出戰樂天桃猿，獅隊派出「二刀流」林安可先發，不過他主投2局送出多達5次保送，挨1轟、失3分退場，例行賽是否能扛先發還有待觀察。而此戰雙方共敲出5支全壘打，桃猿以12比9帶走官辦熱身賽首場勝利。

林安可是去年獅隊選秀第一指名，在打擊方面展現不錯天分，不過投球卻一直沒有好表現，春訓也是球團觀察他未來例行賽是否能以先發角色出賽的關鍵時間。此戰林安可雖在首局立刻拿到2出局數，不過隨後送出保送、被敲安打又出現爆投，幸好順利解決首局危機。

但第2局續投卻出現狀況，林安可先連投2次保送後，教練團喊出暫停也無法讓林安可穩定，隨後遭林承飛敲出3分炮，此局林安可又對林立、郭嚴文投保送，總計2局雖然僅被敲2支安打，不過有5次保送、失3分。

統一獅首局靠串聯安打攻下4分，桃猿在第2局林承飛的3分炮追回飛數，又在3局上半獅隊換投方建德之際，連續7支安打以及獅隊自己守備失誤，猿隊攻下7分大局奠定勝基。

獅隊鄭鎧文在3局下半回敬翁瑋均2分炮，4局上半林承飛、林立雙雙敲出陽春炮，林承飛達成單場雙響炮。4局下半蘇智傑2分打點全壘打，以及施冠宇的二壘安打助獅隊將分數追至9比12，不過比賽後半場雙方都沒有再得分，最後便由桃猿收下此戰勝利。

桃猿先發投手翁瑋均主投3.2局狂挨11支安打，包含2支全壘打、失9分，不過接手的劉昱言、卡本特、王躍霖都沒有再失分；獅隊方建德1局失7分、施子謙3局失2分，此外賴泊凱、鄭鈞仁、陳韻文都沒有失分。

打者方面林承飛3支3且是雙響炮，個人就包下6分打點，林立也有雙安、3打點好表現；蘇智傑同樣3支3、敲出1轟，施冠宇3安猛打賞，同樣表現不俗。

(中時 )