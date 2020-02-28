大湖鄉公所號召熱心鄉親手工縫製罩中罩，千片口罩將優先發送鄉內弱勢族群、警消、公務單位第一線人員防疫。（大湖鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

大湖鄉公所號召熱心鄉親手工縫製罩中罩，千片口罩將優先發送鄉內弱勢族群、警消、公務單位第一線人員防疫。（大湖鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

新冠肺炎疫情延續，全民防疫動起來，苗栗縣大湖鄉公所獲善心人士捐贈抗菌奈米布料，近日邀集社區民眾約20多人，由2名裁縫老師教導縫製口罩，密集趕工出1000多個可重複利用的「罩中罩」，將免費發放給鄉內弱勢族群，以及警消、公務單位第一線人員防疫。

大湖鄉長胡娘妹21日邀集鄉內約20多名熱心民眾，當志工學習手工製作可重複利用的「罩中罩」，從畫圖、打版、布料裁減，到4道縫製工法再組合成口罩，全由他們一手包辦，第一天上工，大家摸索學習，動作比較生疏，日產僅50個罩中罩，累積到現在熟能生巧，已經做出近千個口罩等待發送。

胡娘妹表示，大湖鄉高山峻嶺，住在偏遠地區的長者為了2片口罩，只能請求年輕人載他們下山購買，若是獨居，他們就只能待在家裡，哪裡都不敢去，因此未來罩中罩將針對鄉內弱勢民眾、高風險的警消及公務機關第一線人員發放，暫時維護他們的健康。

胡娘妹說明，一般口罩是釘死的，但罩中罩採取2層設計，中間可夾奈米布料或醫療級口罩，外罩可無限重複清洗，抽出的奈米布料最多則可洗100次，之後抗菌效果就會遞減，如果天天洗，至少能撐過3個月，1捆奈米布料約可製成1100多個罩中罩，相當感謝熱心鄉親願意放下工作響應縫製工作。

大湖鄉公所號召熱心鄉親手工縫製罩中罩，千片口罩將優先發送鄉內弱勢族群、警消、公務單位第一線人員防疫。（大湖鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

罩中罩可重複使用，就能大幅減少口罩垃圾，胡娘妹指出，大湖鄉1萬4000多人，如果每人每天都丟1個使用過的口罩，這些垃圾將會增加環境的負擔，此外，如果大家善用罩中罩，就不必搶購實名制口罩，能夠把資源留給第一線的醫護人員使用。

大湖鄉公所號召熱心鄉親手工縫製罩中罩，千片口罩將優先發送鄉內弱勢族群、警消、公務單位第一線人員防疫。（大湖鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

大湖鄉公所號召熱心鄉親手工縫製罩中罩，千片口罩將優先發送鄉內弱勢族群、警消、公務單位第一線人員防疫。（大湖鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

大湖鄉公所號19日起陸續獲善心人士捐贈500多片愛心布口罩，已通知長照2.0巷弄站各負責人領取，贈送給參加巷弄站的長輩。（大湖鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

大湖鄉公所結合民力縫製「罩中罩」分送弱勢族群防疫。（巫靜婷攝）

(中時 )