何超儀不畏疫情與低溫，近日攜手丈夫陳子聰從洛杉磯飛往巴黎，受邀出席2020巴黎時裝週，只見何超儀身穿雪紡上衣加短褲、搭配皮革斗篷，在下著雨、戶外氣溫僅六度的巴黎鐵塔前，腳踩五寸高跟鞋照依然精神抖擻，一問之下才知道原來何超儀早有準備，事前在斗篷內貼滿暖暖包對抗低溫，與留著一頭長髮、Rock勁裝的陳子聰，用時尚態度看秀對抗時差。

已造訪巴黎多次的何超儀，近年常受品牌之邀進行交流，這次參與巴黎時裝週除了看秀外，她還抽空前往2019年剛開幕的Saint Laurent Rive Droite形象概念店朝聖，在這間全球唯二的實體潮流店面發現許多精品好物，也讓何超儀獲得許多音樂週邊產品的靈感。此外，這次時裝週不只時尚界與全球明星雲集，也有許多電影界人士匯聚在此，何超儀與丈夫陳子聰將出席在當地舉辦的YSL Museum酒會、與好萊塢電影人會面，有機會激發合作火花。

何超儀近日受邀巴黎時裝周看秀。（852 Films提供）

(中時 )