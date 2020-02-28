《關鍵時刻》主持人劉寶傑轉向了？他日前在節目中一段開炮台北市長柯文哲「你柯文哲變笑話了」影片引爆話題，令PTT網友直呼寶傑要被柯粉罵爆了！

衛福部長陳時中因防疫有成一戰成名，滿意度高居不下，台北市長柯文哲日前一句「我們現在都要順時鐘，不要逆時鐘」被認為暗諷陳時中惹議，對此他解釋是玩笑話，陳時中也稱：「那就當笑話來看就好。」

對此劉寶傑日前就在節目中直言「我實在忍不住」，表示過去節目也對柯文哲很不錯，「你自己沒事講什麼順時中、不要逆時中，後來當然有壓力說順時中不要逆時中我是開玩笑的，你看他（陳時中）講那句話，那我就把你當笑話，陳時中講這句話，不是你這句話是笑話，而是你柯文哲變笑話了！」

劉寶傑這番超兇發言引發PTT網友熱議，有人好奇「寶傑有比柯P懂防疫嗎」、「寶傑不懂防疫，但他懂風向」、「這個節目不也是笑話嗎，好意思說別人」，但也有人能體會劉寶傑心情，「其實寶傑之前有幾段講到有點火氣，防疫大家都還是站台灣本位立場的人居多，你一直找麻煩只會造成反感。」

(中時電子報)