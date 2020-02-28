台中市一名近70歲老翁騎機車到醫院，回家時卻忘了機車位置，找了一個多小時也找不到，台中市警局第四分局黎明派出所員警到場，見老翁顯疲態，便請老翁坐巡邏車休息，但老翁車牌號碼也忘掉了，因此員警尋來事倍功半，最後竟是憑著一張罰單，尋回車輛，讓老翁感激不盡。

年近7旬的戴姓老翁，日前午間騎機車到醫院照顧住院的老丈人，直至傍晚要回家煮飯，走出醫院卻忘了機車停在哪裡？戴翁在四周找了一個多小時未果，於是請警察幫忙，台中市警局第四分局黎明派出所巡佐王峯良及警員葉耀澤到場協助，見他臉上透露著疲憊且體力虛弱，於是請他坐著巡邏車由員警陪同尋找。

期間員警先確認戴翁指稱的位置，近期有無拖吊紀錄，並詢問戴翁機車牌號，但戴翁因為年紀大了記不起來，一時之間也聯絡不到其親人可代為尋找車籍資料，員警決定載老翁回家，找車籍資料，翻箱倒櫃之下，找到一張民眾檢舉的交通罰單，憑著其上的車籍號碼，員警再度趕回醫院附近找尋，終於替戴翁順利尋回愛車，讓戴翁熱淚盈眶、激動地和員警握手表達感謝。

黎明所所長林澤聰呼籲，高齡長者若擔心忘記汽、機車停放位置，可於停車時先以手機拍攝遠景照片，返程時以便比對位置找尋，或撥打110報案電話由警方到場提供協助。

(中時 )