張美慧（中）與縣府建設處長鄧子榆（左）討論寵物公園設施等。（張美慧提供／王志偉花蓮傳真）

寵物公園位置是往國福社區方向，經國福大橋後左轉，大略是在國福棒壘球場對岸的區域，約300坪的面積。（張美慧提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣議員張美慧等人催生花蓮寵物不繫繩活動專區（寵物公園），提倡人犬分離，讓寵物能在安全範圍內盡情奔跑遊憩，縣政府先後盤點市區8座公園綠地進行研議，今確定選定在美崙溪上游的一處高灘地規劃300坪面積做為設置地點，今年底可以完成，將成為東部第一座寵物奔跑運動的專屬空間。

張美慧指出，許多飼主引頸企盼，希望花蓮有一座能讓寵物盡情奔跑、免繫繩的專屬運動空間，去年在縣議會提案及質詢爭取，並經過多處實地會勘、召開議會專案會議、偕同動權團體代表拜訪縣長徐榛蔚，也感謝徐榛蔚重視飼主心聲及動物保護議題，讓寵物運動專區有具體進度。

縣府建設處長鄧子榆表示，花蓮縣美崙溪水環境改善工程正施工中，將在此美崙溪上游，高灘地的位置，規劃這座寵物運動專區，基地位置是往國福社區方向，經過國福大橋後左轉，大略是在國福棒壘球場對岸的區域，約300坪的面積。

當地方便停車、距離市區又不遠、場地開闊以及可結合目前正在推動的美崙溪水環境改善工程溜冰場等親子休閒、遊憩設施等，擴大使用便利性。寵物運動專區規畫構想包括大小型犬分區、設置圍籬、寵物簡易運動設施、飼主簡易休憩設施等。

張美慧建議邀集社區以及對這項議題有興趣的飼主、社會大眾、團體等共同參與，以作為細部設計的參考，也要求縣府盡速研擬花蓮縣動物保護自治條例，以積極有效性的作為，面對動物保護意識抬頭的社會風氣與需求。

(中時 )