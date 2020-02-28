溪頭米堤大飯店，邀請旅客做健身操。（廖志晃攝）

溪頭米堤大飯店，邀請旅客做養生健身操。（廖志晃攝）

溪頭米堤大飯店防疫滴水不漏，車輪胎也要消毒。（廖志晃攝）

溪頭米堤大飯店在群山之間，森林、竹海環抱。（廖志晃攝）

新冠肺炎疫情蔓延，致使人心惶惶，溪頭米堤大飯店防疫滴水不漏，不僅量額溫，連車輪胎和鞋底都要消毒；而因米堤擁有大量的芬多精和負離子，每天都由專業教練帶領旅客，在游泳池畔做養生健身操，抗疫更健康。

米堤大飯店總經理李麗裕指出，芬多精可以天然殺菌、淨化人體，消除現代人的文明病；負離子可幫助新陳代謝，消除疲勞及鎮定情緒，而在飯店瀑布和游泳池畔，濃濃的負離子更讓人感到心情愉悅；因此，飯店邀請專業教練帶領旅客在負離子含量最高的游泳池畔做健身操，每天至少兩場次，讓旅客舒展身體，大口「森」呼吸。

李麗裕指出，根據林務局的資料，負離子又稱空氣維他命，藉由瀑布水花與空氣摩擦、植物光合作用，都能產生負離子，尤其是森林瀑布區的含量最高，具有療育效果，可以增強免疫力和抵抗力、消除失眠和焦慮；至於城市、人群聚集的公共場所和通風不良的室內，負離子含量較少。

李麗裕表示，新冠肺炎疫情讓很多人不敢出門，但是窩在家裡心情更悶，不如走出戶外，走進森林，在大自然中呼吸新鮮空氣，身心都健康！抗疫期間，米堤大飯店每個角落、客房和公共區域都落實消毒殺菌，確保住宿旅客的健康。

(中時 )