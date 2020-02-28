善化草莓季活動開跑，民眾可前往草莓園體驗採果樂，並享有8折優惠，業者預估今年產季到3月底結束，民眾可把握時間。（莊曜聰攝）

善化草莓季活動開跑，民眾可前往草莓園體驗採果樂，並享有8折優惠，業者也開發草莓周邊產品，讓消費者吃得開心。（莊曜聰攝）

228連假開始，台南善化草莓季也同步登場，善化區公所推出「幸福粉苺好─Pink草莓季」活動，匯集區內知名草莓園，祭出1個月的時間8折優惠，讓消費者體驗採果樂，以冰品聞名的善化區農會製作的草莓冰淇淋也正式開賣，邀民眾來善化體驗草莓季的幸福感覺。

台南善化種植草莓有近30年歷史，目前栽種面積約8公頃，加上近年來草莓季活動的加持，因此有了「北大湖、南善化」的美譽，相對於苗栗大湖，台南善化位處平地，且氣溫較高，草莓的栽培並不容易，農民投注許多心血，加上周邊加工產品的開發，才有了今日地位。

台南市長黃偉哲打趣說「沒事採草莓、採草莓沒事」，連假期間到戶外走走有益身心，善化的草莓有一定的品質與水準，都是農民的心血結晶，南市府也會協助推廣，優質的善化草莓不但營養豐富，口感香甜濃郁，真的很好吃。

善化草莓季從即日起至3月28日止，善化區公所今年與在地6家善化草莓園區合作，印製善化草莓園地圖，活動期間前往草莓園拍照打卡，還能免費兌換限量明信片一張，且搭配草莓季8折優惠活動，讓遊客有吃有玩又有拿，目前每台斤從280到300元不等，搭配折扣相當划算。

(中時 )