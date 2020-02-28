全球多國爆發新冠肺炎，美國疫情亦恐告急，美股再遭恐慌性拋售，道指創史上最大單日點數跌幅。中港股市在2月最後一個交易日重挫，恒指刷新「疫情底」。

恒指28日開盤跌529點，早段跌幅收窄至465點，見26,313點全日高，之後隨A股走低，上午曾大跌782點，中午跌670點。

午後跌穿上午低位，恒指曾瀉789點，見25,989點全日低，創2019年10月11日以來新低。尾盤跌幅略收窄，二萬六關失而復得，恒指收盤報26,129點，跌648點或2.42％。

恒指本周累跌1,178點或4.3％。大市全日成交額急增至1,681.93億港元。

國企指數報10,302點，跌290點或2.74％。

個股表現部分，騰訊領跌，收盤挫3.3％報386港元，成交居首達123.66億港元。瑞聲跌6.6％，為最大跌幅藍籌股。華潤置地平盤，為表現最好藍籌股。

(工商 )