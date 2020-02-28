竹科寶山二期徵收自救會昨召開第1次大會，成員各自表述意見，作為向新竹科學園區管理局反映的依據。（莊旻靜攝）

反對新竹科學園區管理局辦理新竹科學園區（寶山用地）第二期擴建計畫的居民，自組「竹科寶山二期徵收自救會」，昨日下午在大崎村集會所開會，蒐集成員意見，期望科管局以合理價格徵收，以免居民權益受損，科管局回應，原計7日舉辦的公聽會因疫情延後，會在法律許可下為居民爭取最大權益。

此計畫預計徵收面積達91.65公頃，自救會長范國柱在會中提出多項訴求，包含說明未來配地條件、回饋及補助、清潔消防問題、精華店面租戶補償等，成員多強力要求徵收價格需合理，並質疑科管局開公聽會不過是要完備法定程序，卻不顧民意。

科管局28日雖未派人到場參與，副局長陳淑珠則回應，寶山用地擴建計畫不論1期或2期，均以市價徵收，並與地主「協議價購」金額，與縣府地評會所評定出的徵收價格，從中擇高辦理，並對同意「協議價購」者，給予額外獎勵金，以每平方公尺多500元計算。

陳淑珠也說，辦理徵收一定會在法律的許可範圍內，為鄉親爭取最大權益，2月9日在首場公聽會後雖未能讓居民都發言，但也提供書面表達意見，目前也蒐集到50餘份意見書，將逐一回覆，並派員前往特殊個案戶訪查。

(中時 )