韓國總統文在寅抗疫不力，致贈中國口罩、對中國旅客開放邊界之舉更是飽受抨擊。媒體報導，韓國國內呼籲彈劾的聲浪日益高漲，截至今天傍晚，連署人數已逼近130萬。

俄羅斯媒體「今日俄羅斯」（RT）與美國「世界論壇報」（World Tribune）報導，韓國總統府青瓦台網站貼出的請願書寫道：「看著文總統回應2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎），彷彿看到的是中國國家主席，而不是韓國總統。」

請願書寫道，在南韓口罩供應不足的情況下，文在寅還送了300萬個口罩到中國；文在寅政府全面禁止來自中國武漢疫區的人員入境，卻未對其他省分的中國旅客關閉邊境。

「超過500萬中國人在封城前即已離開武漢，僅限制曾造訪湖北的外國人入境，這和對所有中國人開放國家有什麼不一樣。」「真是看不下去了。」

韓國最近半個月武漢肺炎確診人數激增，昨天確診人數新增505例，今天再添571例，累計確診人數達到2337例，是中國以外確診人數最多的國家。死亡案例今天未增，維持13死。

(中央社)