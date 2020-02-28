一項今天公布的民意調查結果顯示，韓國總統文在寅的支持率下滑到去年11月以來的最低點。此時韓國政府處理新型冠狀病毒疫情的方式日益遭到批評。

韓國今天通報新增256起確診病例，累計總數達2022例，是除了去年底最早爆發疫情的中國之外，感染人數最多的國家。

韓國民調機構Realmeter25日、26日抽樣調查約1500人，發現文在寅的支持率從1月20日出現境內首起確診病例前的50%左右，跌到44.7%。

Realmeter表示，這個數字是自去年11月以來的最低點，當時北韓連連發射飛彈，韓國與美國也在對日政策及雙邊防衛費分攤問題上出現摩擦。

文在寅支持率下滑幅度最大的地區在東南部大邱市和慶尚北道，前者是疫情爆發重地「新天地教會」所在地；後者是韓國累計病例數次多的地區。

過去一週，韓國確診病例數突然暴增，引發民眾對政府猛烈指責，尤其批評政府不願一律禁止從中國來的旅客入境，僅採限制入境。

民憤日增使得超過120萬人連署要求彈劾文在寅，文在寅辦公室表示，正研擬回應。這個辦公室先前承諾，回應任何連署人數達10萬人以上的請願。1090228

(中央社)