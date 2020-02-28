善長用黑色創作而聞名全球的法國藝術家皮埃爾·蘇拉熱，今年已高齡百歲，是世上最年長的藝術家之一，也是法國在世最貴的當代藝術家之一，巴黎羅浮宮正舉行蘇拉熱回顧展，而他的畫作《繪畫，128.5 x 128.5公分，1959年12月16日》近日也首次釋出於拍場。

蘇拉熱是全球享負盛名的在世藝術家之一，現仍以百歲高齡潛心創作，既是克萊恩和羅斯科的同輩，更曾經是趙無極的密友。趙無極與蘇拉熱曾於1957年同赴紐約，趙無極這趟旅程中受到克萊恩、加斯頓等人的抽象表現主義作品啟發，蘇拉熱與趙無極也因這趟旅程而「越畫越黑」，而蘇拉熱作品不命題，一律稱之為繪畫，加上完成日期、作品尺寸當作作品題，此一作法也受趙無極採用。

蘇拉熱曾表示：「法國人一開始扼殺我，他們發覺我的存在完全歸因於外國人對我的畫的興趣」他在1960年在德國漢諾威舉辦第一次回顧展後，作品便巡迴全世界展出，包括日本、德國、韓國、大陸和台灣，1992年獲頒日本裕仁天皇繪畫類大獎，1994年台北市立美術館曾舉辦蘇拉熱的作品回顧展，台灣收藏界也不乏其作品的藏家，且他的繪畫饒富東方空間禪意與書法氣勢而受亞洲藏家青睞。

蘇拉熱對黑色向來情有獨鍾，而黑色之中，又表達出對光線的迷戀。他的母親笑說他在紙上塗滿黑色，卻說畫的是白雪。因為在蘇拉熱看來，黑更凸顯了白；他對黑色的應用，與東方藝術尤其是書法有一定的關連，3月將於倫敦邦瀚斯「戰後與當代藝術」領銜上拍的《繪畫，128.5 x 128.5公分，1959年12月16日》則與藝術家同時期創作不同，是少數以紅、黑對比色調入畫，作品估價550萬至750萬英鎊。

(旺報 )