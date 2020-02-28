連假前新莊警執行威力掃蕩 一夜狂逮11位不法分子

228假期，新莊警分局配合新北市政府警察局執行擴大臨檢」，於27日晚間23起至28日凌晨2時止，執行「擴大臨檢」，針對轄區不良幫派組織成員聚集的「治安顧慮場所」，澈底執行查察，共查獲通緝犯5名、毒品2件3人、公共危險1件1人及竊盜2件2人。

為了維護轄區整體治安，提高見警率以有效打擊不法及脫序行為，警方持續針對轄內治安顧慮場所，例如KTV、網咖、撞球場、汽車旅館、遊藝場及幫派不法份子易聚集地點等處所，進行擴大臨檢掃蕩。

昨晚警察局長陳檡文親臨新莊，實地視察及指導員警執勤作為表示，新北警察維護治安的決心，不因228三日假期而鬆懈。現又正值防疫的關鍵時刻，員警執勤時也務必注意自身健康及安全。

分局長林武宏表示，警方於228連假中落實執行擴大臨檢，另也針對轄區重要路段，規劃路檢勤務，對危險駕駛及酒後駕車違規行為，加強取締全面防制，有效維護轄區治安。

(中時 )