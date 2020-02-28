43歲何妤玟16歲就入行當藝人，演藝事業橫跨戲劇、音樂及主持，2013年與先生邵天成結婚後育有2女。近日她錄《請問你是哪裡人》時回憶起懷第二胎時前五個月害喜嚴重，後期更是喘不過氣來，就醫檢查後才發現心臟罹患二尖瓣脫垂，她考量孕期狀況不適合運動等健康因素，當時就卸下瑜伽老師的身分，現轉當瑜珈館經營者。

結婚8年的她語重心長說年紀越大懷孕風險越高，孕期間確實有諸多不舒服以及無法控制的狀況，「母親真的蠻偉大的。」她認為當母親的人都要做好在小孩滿三歲前，被24小時綁住的心理準備，她忘了如何度過這段痛苦期，僅笑說：「第一胎很需要調適，第二胎就很得心應手了。」

去年9月老二開始上幼幼班後，她才開始重拾過去熱愛的瑜伽，原訂今年一月底要去印度學瑜伽卻因新冠肺炎疫情取消了，「可惜我先生都替我買了一張四萬多的商務艙機票，現在只能無限延期了。」印度的旺季是每年的11月到隔年2月，「預計要到年底才會去，但還是要看票種補錢呀！」

(中時 )