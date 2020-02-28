洛杉磯湖人隊27日於主場迎戰紐奧良鵜鶘隊，最後在LeBron James攻下40分的帶領之下，成功以9分差距贏得比賽勝利，而比賽剩下46.2秒時，LeBron James被攝影機拍到在板凳區吃軟糖，這個行為幫該軟糖品牌帶來的廣告效益高達260萬美金（約新台幣7,800萬元）。

根據記者Darren Rovell的報導，LeBron James在板凳席吃軟糖透過球賽直播到處流傳，加上社交軟體及新聞報導，他已經幫這家軟糖公司賺到了價值260萬的廣告效益。

Red Vines抓準了這次機會，幫自家產品做足廣告。（圖／翻攝自Twitter）

而這家軟糖品牌名叫Red Vines，原本市佔率高達75%，不過近年來被對手壓制，少了高達60%的市佔率，因此詹皇本次算是幫了他們一個大忙，而該公司也相當懂宣傳，隨即在推特上PO出用軟糖做出的23號感謝LeBron James。

接下來更直接推出特價活動，到美國時間下個星期1為止，1磅包裝的糖果都打6折，算是抓準了這次的意外之禮。

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(中時電子報)