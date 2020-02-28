北京時間2月28日下午5點，國際體育仲裁法庭（CAS）宣布此前世界反禁藥組織（WADA）訴大陸游泳運動員孫楊 和國際游泳總會（FINA）一案的仲裁結果，從今天開始孫楊被禁賽8年。

CAS判決書中指出，最終裁定孫楊暫時被禁賽八年，理由是沒有完成藥檢，他沒有證據證明自己為什麽要砸壞尿檢及拒絕配合的理由，但他在之前取得的成績依然有效。這次裁決的結果可以再次進行上述，如果再敗訴，那麽他的職業生涯可能到此為止。孫楊不但無法參加今年東京奧運會，也代表他的運動生涯將要結束。

國際體育仲裁法庭今天並未公開宣判，而是以新聞稿的方式公告結果。

孫楊在2014年大陸全國游泳冠軍賽上藥檢呈陽性，曾被禁賽三個月。2018年9月，孫楊被指在國際禁藥組織飛檢向其尿液和血液取樣時，用錘子將樣本砸碎，拒絶藥檢人員取走樣本。

澳大利亞廣播公司（ABC）曾引述官方的調查報告指稱，當時三名藥檢人員當中僅有一人有正式的資格證明，而孫楊是在接受取樣之後填寫相關報表時發現不妥，且在諮詢大陸體育總局游泳管理中心官員及自己的律師之後拒絶簽署文件，並由保安人員用錘子砸碎樣本，不交予藥檢人員。

報告最終裁定，藥檢人員採樣過程不符合正規程序，而孫楊則未違反任何反興奮劑條例。

國際泳總認可調查結果，但是WADA向體育仲裁法庭提出仲裁。

孫楊在大陸游泳界是一個傳奇人物，是世界泳壇歷史上唯一一位男子200公尺自由泳、男子400公尺自由泳、男子1500公尺自由泳的奧運會、世錦賽、大滿貫冠軍得主，也是史上唯一一位男子800公尺自由泳世錦賽三連冠！

(旺報 )