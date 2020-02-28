龍潭地區青年自發組成龍潭健跑團，每周定期揪團練跑，團員們回憶當初組團原是為了參加龍舟比賽練體能，三連霸之後轉型成路跑團，多年來成員各奔東西人數逐漸稀少，去年健跑團重起爐灶，也希望更多熱愛運動的民眾一起強身健體，順便抗疫。

龍潭健跑團每周四固定在運動公園或是桃園國軍總醫院團練，一群人練跑1小時後，還要舉起健跑團旗幟合影，並擺出手指天空的招牌動作，才畫下練跑的完美句點，並約好下周再聚。

洪姓跑友指出，健跑團在2014年成立，當初是為了代表八德里參加龍舟競賽，眾人一起為賽事鍛鍊體能。在積極鍛鍊之下，健跑團成員3連霸拿下神農旗，之後便轉型為定期練跑，整個龍潭跟周邊地區都是大家的練跑場，最遠還曾跑到新竹新埔。

在缺少奪牌目標的刺激下，龍潭健跑團成員逐漸凋零，陳姓跑友表示，早年團練時聲勢浩大，跑友們風雨無阻，甚至還有志工自發準備零食點心，讓眾人練跑後補充體力，只是隨著時間遞嬗，來的成員越來越少，最後幾乎停擺。

去年因為有網友在臉書詢問龍潭地區是否有團練，讓成員們燃起重振健跑團的念頭，健跑團旗幟也因此重見天日。目前健跑團每周固定團練，跑友們也期待更多人加入，讓熱愛運動的人能齊聚一堂互相切磋。

(中時 )