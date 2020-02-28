國際仲裁法庭（CAS）公布世界反禁藥組織(WADA)與大陸游泳奧運金牌名將孫楊的申訴案件，最終孫楊遭到禁賽8年的嚴厲處分，即刻生效，等同孫楊無緣東京奧運了。

這個案件起源於2018年9月4日，孫楊在杭州接受WADA的境外檢測，由於孫楊與檢查人員起了衝突，導致最終沒能完成檢測，2019年1月國際游泳總會不認為孫楊違反了世界反禁藥組織的規定，但WAD不滿國際游泳總會的裁決而向國際仲裁法庭申訴。

2019年11月15日孫楊出席在瑞士舉行的聽證會，這場聽證會長達10小時，孫楊團隊舉證，捍衛自己的清白，然而CAS最終依舊判定WADA勝訴，判定孫楊8年禁賽處分。

孫楊現年28歲，2012年倫敦奧運奪下2金，成為大陸第一位男子游泳選手在奧運摘金的紀錄，生涯在奧運殿堂共計奪得3金2銀1銅，而且在世錦賽共累積11金2銀3銅，倘若8年禁賽確定，他的運動員生涯也將到此為止了。

(中時 )