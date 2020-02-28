今（28日）是林志穎出道滿28周年的日子，林志穎受訪坦言剛出道時背負很大壓力，「因為還是學生，只記得每天工作跟睡覺這2件事情，一直到當兵前每天不停的忙碌」；回想剛入行，有一次他跑到唱片行，故意指著自己的海報問老闆「這個海報的人很像我」，老闆驚呼「真的很像你，可以幫忙簽名一下嗎」，非常調皮。

適逄出道紀念日，林志穎的粉絲及圈內友人紛紛獻上祝賀，主持人劉俊峰（蜆仔）率先發文恭喜「永遠的不老小旋風」，透露當年林志穎非常照顧自己，邀他主持活動，還帶著他去做秀、上節目；聊起這段往事，林志穎說：「記得當時蜆仔在在學校福利社打工，遇到我都會多給我一瓢滷肉，現在大家出了社會，又在同個行業，我們是同學當然會互相扶持。」也感謝陪伴自己成長的粉絲。

回想出道第一年，林志穎當時還是個學生，「對於這個行業是一無所知，自己也沒什麼興趣，因緣際會下就出道了，第一年運氣很好，一出道就紅遍全亞洲，那時候也不知道什麼叫做紅跟不紅，有一天走在馬路上很多人大喊林志穎，才知道原來大家都認識我」；對於近來新冠肺炎疫情升溫，林志穎表示原訂全家出國旅遊已取消，「孩子們正常生活，該注意的都會注意」，而他近期的活動也全數延後，「目前先專注在其他事業上」。

林志穎（左）和蜆仔是同學。（翻攝蜆仔IG）

林志穎（左）相當重情義，多年來不忘蜆仔在學校時的照顧。（翻攝蜆仔IG）

林志穎（右）相當重情義，多年來不忘蜆仔在學校時的照顧。（翻攝蜆仔IG）

(中時 )