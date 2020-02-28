越南外交部今天表示，由於韓國武漢肺炎疫情延燒，自29日起暫停韓國公民免簽證入境措施，以免疫情擴大蔓延到境內。此外，義大利和伊朗公民入境越南時將被強制隔離14天。

快訊新聞網站今天報導，越南預防2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情的指導委員會上午開會，外交部副部長蘇英勇（To Anh Dung）在會中公布上述消息。

報導說，韓國公民自29日起必須持有由越南核發的適合簽證才能入境，所有來自韓國或最近14天內曾停留韓國的人員入境越南時都要接受14天醫學隔離。韓國公民入境越南工作，要有主管單位擔保相關資訊且負起相關責任。

蘇英勇說，這是防止疫情傳播到越南境內的臨時措施，以確保民眾健康，並減輕疫情對經濟社會的負面影響。

越南交通部表示，疫情升溫導致乘客人數減少，越南往返韓國的航班最近大幅減少，越南多家航空公司正在考量暫停往返韓國的航線。

此外，越南預防2019年冠狀病毒疾病疫情指導委員會也要求相關單位針對入境越南的義大利和伊朗公民實施強制隔離14天。

另一方面，指導委員會建議政府進一步提高防疫等級，加強檢疫能力，備妥更多隔離營區，加強各部門有關防疫工作的配合等。

根據越南衛生部數據，越南累計2019年冠狀病毒疾病16起確診病例，至今全數治癒出院；13日以來未出現新增病例。

不過，韓國新型冠狀病毒疫情近期蔓延，由於越韓兩國人員來往頻繁，越南境內疑似病例近日大增，主要是從韓國疫區入境的人員。

根據統計，截至28日上午為止，越南累計有79起疑似病例；另有近5000名因與疑似病例接觸或剛從各國疫區返國而被隔離觀察的人。

(中央社)