嘉義市知名餐廳傳出將暫停營業，用餐時間專用停車場空蕩蕩。（廖素慧攝）

新冠肺炎疫情持續蔓延，衝擊觀光餐飲產業成「慘」業，餐廳訂席、來客量下滑，嘉義市有20多年老字號「松村」餐廳傳出將熄燈，負責人低調表示，29日最後一天營業後，將暫停營業，整修內部。

景氣不佳，開春後受新冠肺炎疫情衝擊，飯店餐飲業受到春酒宴席退訂、婚宴延期、來客量減少等因素影響，業績如溜滑梯式下滑，位在西區的村松餐廳傳出營運至二月底吹熄燈號，侯姓負責人說，2月29日最後一天營業，接下來暫停營業，整修內部，也不排除換手經營。

「松村」的前負責人阿寶說，松村有20多年了，日本料理、生鮮海產很受客人喜歡，原本叫「上村」，開店約5、6年後，他接手下來改為「松村」繼續經營大約18年，2年前轉手由侯董負責。

阿寶原在文化路、林森西路經營鐵板燒，後來接手松村，由於他熟悉食材、廚房工序，待客親和，松村成為政商界團聚宴客的常去店，川流不息，風光一時，如今傳出熄燈，不少人惋惜。

(中時 )