大陸國務院聯防聯控機制28日新聞發佈會上，針對近日企業復工復產形成的職工聚集狀況，是否會增加氣溶膠傳播風險問題，大陸科技部官員答稱，氣溶膠傳播需要滿足「密閉空間、較長時間和高濃度病毒」等3個條件，在通風良好的日常生活中，普通人幾乎沒有氣溶膠感染風險。

據《央視新聞》報導，大陸科技部社會發展科技司司長吳遠彬指出，氣溶膠傳播需要滿足密閉空間、較長時間和高濃度病毒3個條件，在極端條件下才有傳播可能。普通人在通風條件良好的日常生活中，傳播可能性很小，幾乎沒有氣溶膠感染風險。到目前為止，相關研究的結論也顯示，呼吸道飛沫和密切接觸傳播，仍然是新冠病毒的主要傳播路徑。

在工作場所密閉空間產生的氣溶膠傳播問題讓各界相當關心，此前北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強曾指出，它相當於陽光照射下，你看到房間裡飄浮著的很小的一些塵埃，就是那種感覺。所以氣溶膠傳播在呼吸道傳染病中，也是很重要的一個傳播方式。但這種傳播有特定條件，在室外的環境，傳染的概率極低，因此在室外、大街上這些地方一般不會造成感染。

王貴強提醒，在特定工作環境，空氣不流通也會產生傳播風險，譬如辦公室不通風，或是像電梯內的環境也是高風險的。在這種場合，建議大家做好防護，例如戴口罩，這本身就是針對氣溶膠傳播的防護措施，目前此一措施也證明是有效的防護。

(中時電子報)