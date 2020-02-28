九族文化村櫻花盛開，從空中賞櫻別有一番趣味。（廖志晃攝）

九族文化村櫻花盛開，賞櫻正是時候，錯過要等明年！（廖志晃攝）

響應防疫「森」呼吸，魚池鄉公所結合九族文化村，228連假配合九族櫻花祭舉辦小農市集，推廣在地農特產三寶加一咖；2月29日下午還有一場咖啡與文學的對話，邀請大家品嘗精品咖啡、聽詩人談詩，現場還提供遊客咖啡豆烘焙DIY。

九族文化村經理黃瑞奇表示，日本櫻花祭因為疫情蔓延，大家擔心坐船、搭飛機，回來還要自主隔離14天！其實賞櫻不必去日本，到九族就可以賞櫻，因此近日賞花人潮特別多。

魚池鄉長劉啟帆表示，咖啡文學講座將提供魚池鄉最好的咖啡給遊客品嘗，小農市集展售魚池鄉三寶加一咖，遊客可以買到最好的紅茶、香菇、蘭花和咖啡。

2月29日下午1點半在九族櫻花大道，舉辦櫻華詩會─咖啡與文學的對話，邀請國內10位知名詩人與會，品嘗在地的精品咖啡，由魚池鄉咖啡產銷班長吳永欽率領團隊，現場手沖精品咖啡，並開放遊客參與烘焙咖啡豆DIY並免費品嘗咖啡。

與會詩人包括，李長青、林靈歌、吳東晟、愛羅、張台瓊、謝筠、方耀乾、陳皓、許赫、方群和大可，品賞精品咖啡，共吟好詩。

黃瑞奇表示，目前九族文化村的吉野櫻和富士櫻正盛開，浪漫的粉紅色受到年輕人的青睞，約200公尺長的櫻花大道，夾道的富士櫻進入觀賞期，今年花苞比往年都還要密，花況極佳；歡迎大家到像九族文化村這麼開闊、樹木眾多的大自然欣賞櫻花，吸收芬多精、負離子，對身體健康有幫助。

(中時 )