隨著南韓新冠病毒（COVID-19）確診病例不斷攀升，據韓聯社報導，國際郵輪協會（CLIA）27日宣布，將禁止啟航前14天內訪問過南韓和中國（含港澳）的所有遊客和船員登船。這相當於限制南韓境內所有人員搭乘郵輪。

該協會還禁止新冠病毒疑似病例、14天內接觸過確診者的旅客和船員登船。協會曾於本月4日禁止14天內來自或途經中國大陸的人員登船。

協會方面解釋稱，這是基於世界衛生組織（WHO）指南作出的決定，協會旗下有50多個會員、300多艘郵輪，占全球遠洋郵輪總數的90％，全球郵輪乘客達3000萬人次，務必優先考慮乘客的健康和安全。

另據南韓外交部28日消息，截至當天上午6時，因新冠疫情針對南韓採取入境管制措施的國家和地區增至50個。南韓外交部25日面向駐韓外交使節介紹南韓疫情防控情況，呼籲各國不要盲目恐慌，採取不必要的過度措施。但是，對南韓採取入境管制措施的國家和地區正在不斷增加。

另外，大陸山東省、遼寧省、吉林省、黑龍江省、福建省要求來自南韓的入境者接受14天的隔離，廣州、南京、西安等地前一天也對來自南韓的入境者進行隔離，但這未計入南韓外交部統計。

(中時 )