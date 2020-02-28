即將邁入三月，新冠肺炎新冠肺炎（COVID-19）情勢卻遲遲沒有止緩，反而全球疫情呈現大爆發趨勢。歐洲原本確診案例不多，但目前義大利已累積650例，法、英、西、德等鄰國也見守不住這波病毒的擴張。一名在德國留學的台生見到路上的歐洲人幾乎都沒戴口罩更心生恐懼，在網路上認真詢問，現在到底該不該回台灣。

一名在德國留學的台生見到路上的歐洲人幾乎都沒戴口罩更心生恐懼，在網路上認真詢問，現在到底該不該回台灣。（摘自PTT）

原PO在PTT上指出，雖然自己身處在異鄉，但每天都很關注台灣的新聞，看到義大利疫情爆發後，更覺得身處險境。其因主要是生活周遭的歐洲人都沒有戴口罩的習慣，但弔詭的是附近商家的口罩也都早被大陸人給搶購一空，心想事態越來越嚴重。

看到台灣的疫情防治戰戰兢兢，人人戴口罩自保後，覺得若待在台灣更有安全感。因此原PO正在認真考慮，目前人在歐洲放寒假，是否要回台灣「避難」。

看到這為遊子回台心切，許多網友給上建議，網友認為，歐洲真的太危險，沒有國界，病毒到處趴趴走，再加上真的沒有戴口罩習慣，「戴了還會被鄙視…」。但也有人認為，台灣其實也在險境中，直言「遲早會大爆發，社區傳染只是早晚問題」。

尤其，眾人一致點出最大問題出在「來回航班」上，網友表示，長途飛機很危險，病毒最容易在空氣不流通的地方傳播，況且寒假結束後原PO還是得回歐洲上課，卻將自己長期暴露在群聚感染風險之下，很恐怖。不過，如果真的想回台灣，一定要做好自主健康管理，別再把病毒帶回台灣。

(中時電子報)