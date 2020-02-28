女星白家綺雖然演藝事業繁忙，仍不忘與粉絲互動分享生活點滴，27日他在社群平台上透露，「35歲才完成穿耳洞的小心願，我該不會80歳才去跳傘吧」，並拍下整個穿耳洞的過程。
白家綺因為小時候家裡不允許的關係，所以3姊妹都完全沒穿耳洞，但最近因為拍戲只要動作偏大，夾式的耳環就會被噴飛，還有錄影錄到一半耳環突然掉下來的紀錄，因為不想再有類似的情況發生，便在35歲完成穿耳洞的心願。
在老公吳東諺與妹妹的陪同之下，白家綺也鼓起勇氣去穿耳洞，但在打之前難掩緊張情緒，一打下去，她也不自覺發出哀號聲，但卻露出疑惑的神情表示，「有種被釘書機釘的感覺，但還好啦，沒有想像中的痛。」
對比之下，在一旁的老公吳東諺顯得比白家綺還要緊張，他表示，「打在我身，痛在你心」，但吳東諺看到成果之後覺得十分滿意，白家綺也終於在35歲完成打耳環的心願了，但她也不禁吐槽自己，「我該不會80歳才去跳傘吧？！」
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(中時電子報)
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