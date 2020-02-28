印度政府今晚表示，首都新德里爆發的印度教徒和穆斯林間連日暴力衝突，警方已逮捕514人。警方統計，這場因新公民法爭議引發的流血動亂，已釀35人死亡，但最後數字恐攀升。

衝突23日在新德里人口稠密的東北區開始爆發，印度政府聲明，昨天上午開始已未再出現新的暴力事件，政府也在衝突地區的清真寺附近部署更多警力，為明天的週五例行主麻日聚禮作準備。

隨著各方開始盤點連日衝突的傷亡和破壞情況，印度媒體引述未具名消息人士報導，死亡人數很可能超過40人。印度官員表示，警方仍在焚毀的排水溝和住宅尋找遺體。

這起衝突源於印度總理莫迪（Narendra Modi）領導的印度教國家主義政府去年12月修正公民法，讓鄰近國家的6種宗教信徒能成為印度公民，但排除穆斯林。

然而，不滿印度政府的人士，將本週動亂歸咎於莫迪的印度人民黨（BJP）黨員，但這種說法遭到印度人民黨否認。印度人民黨在月初的新德里選舉大敗。

原本抗議新公民法的行動，演變為印度教徒和穆斯林間的街頭混戰，印度警方大致無法控制情勢。國際間對印度未能保護占人口少數的穆斯林，批評日甚。

伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Cooperation）便對於印度的穆斯林遭暴力攻擊、清真寺和穆斯林擁有的資產遭到破壞加以譴責，並表示印度當局有必要將施暴和破壞的人士繩之以法，並確保全印度的穆斯林公民和伊斯蘭神聖地點安全無虞。

(中央社)