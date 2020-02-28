新冠肺炎疫情不穩定，繼大甲媽祖遶境活動延期，澎湖縣政府28日宣布澎湖最大觀光活動2020澎湖國際海上花火節也延期至7月6日。

新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心提升至1級開設，嚴重衝擊全台各地觀光活動，大甲媽祖遶境、白沙屯媽祖進香、台東熱氣球嘉年華等指標性活動陸續決定延期。

28日澎湖縣政府防疫會議正式宣布今年澎湖國際海上花火節延期至7月6日至9月3日，每周一、周四晚上在馬公市觀音亭園區舉辦，離島3場次7月18日（吉貝島）、8月1日（七美島）及8月15日（望安島）。

縣府表示，國際海上花火節是澎湖觀光旅遊招牌，每年帶動數十萬觀光人潮及數億元經濟產值，縣府多次召集在地業者及學界等討論花火節期程問題，最後考量大量疫情不確定因素，決定花火節延期舉辦。

礙於疫情造成觀光產業衝擊，縣府將協助旅館業申請房屋稅減免，共體時艱共渡難關，並將於下半年推出國際風箏節、愛情主題、美食假期等觀光主題，配合澎湖文化旅遊年系列活動，期望帶動旅遊人潮振興觀光產業。

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(中時 )