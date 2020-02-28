今（28）日中央流行疫情指揮中心表示，國內新增2名新冠肺炎確診案例，目前國內感染人數到達34人，而現在又傳出應該在居家檢疫的人失聯，該男子名叫林東京，應該在家居家檢疫到3月10日，不過卻從昨天就開始失聯。

新竹縣政府表示，林東京在25日時透過廈門航空入境台灣，在填寫居家檢疫地址時先是填寫竹北，不過在27日卻致電要求變更地址，當下縣府馬上派人到現場確認，卻找不到人，聯絡林東京本人後卻又表示要改到台北市萬華區。

這次台北市政府同樣派人到現場訪查時，也沒有找到林東京，再次打電話聯絡時卻找不到人，所以依照規定公告他的姓名，希望民眾幫忙協尋，若有人發現可直接撥打1922或（03）5511287聯繫防疫機關。

最後也再次提醒大家，務必遵照指示進行居家檢疫，防止新冠肺炎疫情擴散，不只保護自己也保護其他人。

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(中時電子報)