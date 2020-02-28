當人在生病住院時，也就是身心最軟弱的時候，這時最需要就是至愛的親人在旁無微不致照顧，但是在北部地區卻有一位已婚人妻，非但沒有到醫院照顧丈夫，反而是趁空檔帶著小王回家大玩「格鬥」遊戲，還被自己孩子撞見，向爸爸打小報告，綠帽壓頂的丈夫吞不下這口氣，提告法院2人相姦告訴。

人夫指控，當孩子告訴他驚人的「秘密」後，他發現妻子與小王在通訊軟體中不但互稱「老婆」、「老公」，雙方並互傳討論性愛過程，在他追問之下，始知2人，多次在他住處、妻子娘家、汽車旅館等地發生性關係。

被害人說，他去年開刀，術後疼痛難耐，無法自理生活，妻子因外遇不到醫院照顧他，反而與「小王」享受魚水之歡，「小王」甚至趁他出差時，跑到他家與妻子同居，2人在他床上發生性關係。

據指控，「小王」與他妻子在小孩面前作出親密接觸，讓小孩常常沒有安全感，會幻聽家裡有其他人，他為安撫小孩創傷，推掉許多工作陪小孩，認為「小王」破壞他家庭，讓他身心承受重大傷害，精神受極大痛苦，夜不成眠，更需耗費精力安撫小孩，身心煎熬，對李提告求償200萬。

台北地院因「小王」認罪，判處徒刑4月、緩刑2年，須提供120小時義務勞務確定；精神賠償部分，判小王須賠償80萬元，可上訴。

(中時電子報)