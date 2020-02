蘇打綠相隔3年日前推出新單曲〈Tomorrow will be fine.〉,繼火速上線直立式MV後,蘇打綠今再拋彩蛋,宣布29日將推出Live版MV;吳青峰說:「因為還能用音樂與那些我們想念的聽眾對話,可以用音樂讓我們六個人對自己說話,〈Tomorrow will be fine.〉是一首安慰我們自己、鼓勵我們自己的歌。」

Live版MV選在四年一次的2月29日上線,彌足珍貴!團長阿福說:「這幾年的休息,就像航海王的夥伴們被打飛的那兩年,大家雖然都在自己的領域上努力,但情感卻還是緊密的連接在一起。」馨儀坦言:「隔了三年再度與自己團員練起團時,我有一瞬間,不小心整個眼眶都是淚了,一種熟悉又陌生的感覺,我想有可能大部分的人跟我有一樣的感覺。」

作詞作曲人小威透露,這首歌寫的是一份盼望,「休團三年,對我來說,是一段生命中的轉折,是休息,也是重新審視自己的時候。學友哥的CLASSIC演唱會中,讓我印象最深刻的一句話,『在我最飛黃騰達的時候,才發現我兩手空空』,是啊,做自己力所能及的就好,不要為明天憂慮。」

蘇打綠日前合體首唱新單曲。(環球提供)

(中時 )