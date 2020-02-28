蘇打綠相隔3年日前推出新單曲〈Tomorrow will be fine.〉，繼火速上線直立式MV後，蘇打綠今再拋彩蛋，宣布29日將推出Live版MV；吳青峰說：「因為還能用音樂與那些我們想念的聽眾對話，可以用音樂讓我們六個人對自己說話，〈Tomorrow will be fine.〉是一首安慰我們自己、鼓勵我們自己的歌。」

Live版MV選在四年一次的2月29日上線，彌足珍貴！團長阿福說：「這幾年的休息，就像航海王的夥伴們被打飛的那兩年，大家雖然都在自己的領域上努力，但情感卻還是緊密的連接在一起。」馨儀坦言：「隔了三年再度與自己團員練起團時，我有一瞬間，不小心整個眼眶都是淚了，一種熟悉又陌生的感覺，我想有可能大部分的人跟我有一樣的感覺。」

作詞作曲人小威透露，這首歌寫的是一份盼望，「休團三年，對我來說，是一段生命中的轉折，是休息，也是重新審視自己的時候。學友哥的CLASSIC演唱會中，讓我印象最深刻的一句話，『在我最飛黃騰達的時候，才發現我兩手空空』，是啊，做自己力所能及的就好，不要為明天憂慮。」

蘇打綠日前合體首唱新單曲。（環球提供）

(中時 )