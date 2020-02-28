27日晚間，武漢市第一醫院遠程會診中心裡，江蘇援湖北醫療隊的醫護人員正在觀看手術直播，靜得能聽見彼此的呼吸聲，江蘇援湖北醫療隊員、江蘇省人民醫院急診醫學中心主任醫師喬莉正在為一名70歲的新冠肺炎危重患者，進行氣管切開手術。

手術開始前，江蘇省人民醫院呼吸與危重症醫學科副主任、主任醫師齊栩向現代快報記者介紹，氣管切開手術在平時並不困難，但為新冠肺炎患者手術時，醫護人員的工作難度就大了很多，穿著防護服、戴著護目鏡，再加上沉甸甸的正壓頭套，這些防護裝備穿戴好，行動很不方便，影響醫護人員的視野和操作，可手術勢在必行，這名70歲的患者各項生命體徵都已亮起「紅燈」，無論是高流量吸氧，還是氣管插管都無法給患者維持理想的氧飽和度。

經過多方會診和反覆確認，醫療隊選擇開展氣管切開手術，喬莉介紹，這次氣管切開手術選擇的是作「經皮氣切」，對患者創傷小，手術精準度要求高，患者氣管被切開的一瞬間，會有大量分泌物氣溶膠噴出，這對醫務人員來說，感染風險很大。遠程會診中心裡，大家緊張地盯著屏幕。

喬莉帶領著醫護人員圍著患者，但只用了5分鐘，就完成了氣管切開手術的關鍵流程，手術結束後，患者呼吸道堵塞情況明顯好轉，動脈血氧飽和度由80％升高到100％(正常值為95％)，基本脫離生命危險。

當手術結束，會診室內所有醫護人員不約而同為同事鼓掌，這台手術做得漂亮，患者幾乎沒有出血。齊栩表示，大陸戰疫的中心是武漢，武漢目前最重要的任務就是提高危重患者的搶救率。

(旺報 )