28日大陸國務院聯防聯控機制新聞發布會上，大陸國家衛生健康委員會新聞發言人米鋒表示，27日，全大陸除湖北外其他省份，和湖北除武漢外的其他地市，新冠肺炎新增確診病例數，首次降至個位數，防控形勢漸轉好。

大陸除湖北省以外，其他省份27日新增確診病例9例、新增疑似病例120例、新增死亡病例3例，重症病例數減少43例，除武漢以外，湖北其他地市27日新增確診病例5例。

米鋒表示，下一步，仍要毫不放鬆做好社區防控和醫療救治等工作，積極應對，嚴密防範，全力阻止疫情反彈。

截至27日24時，據大陸各省(區、市)和新疆生產建設兵團報告，全大陸現有確診病例39919例，其中重症病例7952例；累計治愈出院病例36117例，累計死亡病例2788例，累計報告確診病例78824例，現有疑似病例2308例；累計追踪到密切接觸者656054人，尚在醫學觀察的密切接觸者65225人。

湖北新增確診病例318例，其中武漢313例；新增治愈出院病例3203例，新增死亡病例41例；現有確診病例36829例，其中武漢30179例。

(旺報 )