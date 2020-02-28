西藏再捐天然飲用水、藏香豬肉支援湖北 18:472020/02/28 旺報 林至柔 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 自第一批礦泉水、犛牛肉等捐贈物資運抵湖北後，28日，西藏再次籌集了價值940.2萬元（人民幣，下同）的2000噸天然飲用水、60噸藏香豬肉，分別從拉薩、昌都兩地通過中鐵快運、冷鏈物流車同步啟運發往湖北。 這批物資將全部捐贈給武漢市中心醫院、武漢市第一醫院、武昌醫院等10餘家疫情防控一線的醫院。 (旺報 ) #醫院 #湖北 #捐贈 #第一 #物資 也許您會感興趣 推薦閱讀 學測成績放榜桃園大華中學表現不俗 16:562020/02/24 生活 新北防疫物資 公私校差很大 04:102020/02/25 地方新聞 北京湖北除外 陸分區分級復工 04:092020/02/26 焦點新聞 防疫再升級 到嘉義長庚陪、探病要先問旅遊史 17:542020/02/27 生活 魚目混珠？散布和平醫院因SARS封院 碩士生遭送辦 18:172020/02/27 社會 第一金控2019年稅後淨利193.69億元 歷史新高 18:392020/02/27 財經 確診女闖北京 陸施鐵腕嚴辦 04:092020/02/28 焦點新聞 陸生鮮電商失靈 缺席疫區日常 04:092020/02/28 焦點新聞 新冠肺炎疫情嚴峻 雲林多家醫院要求憑健保卡進出 14:152020/02/28 社會 上海無新增新冠肺炎確診病例 新增出院3例 16:222020/02/28 兩岸 兩岸熱門新聞 盛極而衰的轉折點──30年前國民黨史最慘烈的一天 - 兩岸史話 - 言論 直播氣管切開插管手術！武漢70歲新冠肺炎危重患者獲救 - 兩岸 - 旺報 義大利為何疫情大爆發？蘇煥智：關鍵是溫州 - 兩岸 新冠肺炎首例屍體解剖報告出爐：肺部有大量黏液 - 兩岸 陸首份新冠肺炎死者解剖報告 氣管被膠凍狀黏液附著 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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