自第一批礦泉水、犛牛肉等捐贈物資運抵湖北後，28日，西藏再次籌集了價值940.2萬元（人民幣，下同）的2000噸天然飲用水、60噸藏香豬肉，分別從拉薩、昌都兩地通過中鐵快運、冷鏈物流車同步啟運發往湖北。

這批物資將全部捐贈給武漢市中心醫院、武漢市第一醫院、武昌醫院等10餘家疫情防控一線的醫院。

(旺報 )