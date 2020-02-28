新冠肺炎疫情延燒，國內今出現一名日本境外移入、一名感染源不明本土案例。面對當前疫情，專家認為應開始思考減災措施，既然中央已一級開設，就應從經濟、旅遊、醫療等面向，規劃整體的準備。

抗SARS專家、國衛院名譽研究員蘇益仁表示，新冠肺炎疫情已在國際上升溫，波及的國家增多，未來恐怕越來越嚴重。原則上，進入社區感染階段時，提升旅遊警示、邊境管制等圍堵政策已很困難，當前應思考的是如何減災。

中央流行疫情指揮中心昨日已一級開設，蘇益仁認為，政府所考量的層次要更大，包括經濟、旅遊、生活、醫療體系等各種面向，都需進行整體的準備。他表示，「假如這次疫情可能帶來100％的損失，就應思考如何將損失減到20％，甚至10％，不可能最後仍然0損失。」

蘇益仁表示，新冠肺炎與SARS不同，SARS進入台灣時，政府第一階段採取許多隔離措施，後來發現SARS只有在發燒時具感染力，隔離的措施也跟著改變；新冠肺炎則是輕症就具感染力，甚至出現無症狀感染，政府很難去做防疫。

目前政府仍然一方面維持旅遊運作，一方面卻堅持只是「零星社區感染」，蘇益仁認為不可能。既然只是「零星社區感染」，為何又會停辦遶境活動？堅持沒有社區傳播並不實際，目前只能思考如何把損害減至最低。

(中時 )