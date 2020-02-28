28日據日本放送協會(NHK)報導，根據日本北海道政府和札幌市政府發布的信息，截至目前，北海道28日共新增12例新冠肺炎確診病例。

據報導，新確診的患者中還包括一名不滿10歲的兒童。

截至28日，日本累計確診新冠肺炎病例增至931例，其中705例來自「鑽石公主號」郵輪。

(旺報 )