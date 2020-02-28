北海道新增12例新冠肺炎確診 日累計達931例 19:252020/02/28 旺報 林至柔 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 截至目前，北海道28日共新增12例新冠肺炎確診病例。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 28日據日本放送協會(NHK)報導，根據日本北海道政府和札幌市政府發布的信息，截至目前，北海道28日共新增12例新冠肺炎確診病例。 據報導，新確診的患者中還包括一名不滿10歲的兒童。 截至28日，日本累計確診新冠肺炎病例增至931例，其中705例來自「鑽石公主號」郵輪。 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 (旺報 ) #日本 #肺炎 #新冠肺炎 #病例 #防疫 #武漢肺炎 #NCP #新型冠狀病毒 #COVlD-19 #北海道 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 世衛：陸有效控制疫情 新冠非全球性流行病 08:312020/02/25 兩岸 防疫！澎縣禁活魚運搬船從中港澳入境 16:042020/02/25 社會 口罩戴錯仍被讚爆 正妹身分遭起底是「棒球界雅典娜」 10:002020/02/26 娛樂 用酒精防疫也要防火 陽光基金會提3不原則 11:462020/02/26 生活 因應228連假人潮 台東縣消防局辦理防疫演練 12:142020/02/26 生活 最早新冠肺炎確診病例 武漢官方：2019年12月8 日 17:172020/02/26 兩岸 甘肅推廣中醫院防治新冠肺炎 藏醫藥加入一線防疫 21:242020/02/26 兩岸 新冠肺炎衝擊觀光產業 業者向中市府提出3大訴求 11:232020/02/27 生活 防新冠肺炎 國道馬拉松延期 16:202020/02/27 生活 朱澤民：紓困預算將使國民所得微增0.08％ 17:222020/02/27 政治 國際熱門新聞 新冠肺炎確診66人 日本北海道公告進入「緊急狀態」 - 國際 為何伊朗疫情慘重？學者稱這風俗是關鍵 - 國際 德國衛生部宣布大流行 已無法控制疫情 - 國際 不斷更新》韓再增315確診 總計2337例 - 國際 鍾南山：疫情首先出現在大陸 但不一定源於大陸 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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