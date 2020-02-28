美國電動車廠特斯拉2019年第四季公布財報相當亮眼，帶動股價一路大漲，2月4日最高衝上968美元，等於是短短1個月以來暴漲逾112%，但隨著新冠肺炎疫情爆發，特斯拉股價劇烈震盪，27日更是暴跌近百美元，4天來股價大砍逾24%。

特斯拉股價飆漲，以被外界形容為「妖股」、「有輪子的比特幣」，不少分析師也紛紛調高該公司目標價，投資管理公司ARK Investment本月初更是發佈估值模型預測，到了2024年，特斯拉股價會漲到7,000美元，若美股持續牛市態勢，甚至將達到15,000美元。

特斯拉受財報及軋空效應帶動，摩根士丹利分析師Adam Jonas當時認為，特斯拉估值將從每股約650美元調至1200美元，漲幅達 80%，然而，Adam Jonas卻指出，正式目標價只從360美元提高到500美元，仍給予「賣出」評級。

特斯拉「大空頭」Vertical 研究集團分析師Gordon Johnson也曾警告，新冠肺炎將帶來災難，拖累大陸車市需求，特斯拉崛起只是個泡沫。據外國財經媒體報導指出，最新消息來看，特斯拉1月在大陸的新車註冊量較月減46%，這與特斯拉上海超級工廠1月才剛交付新車的景象，形成強烈對比。

特斯拉股價本周也跟著美股直直下墜，從上周五收收盤價901美元至本周四的收盤價679美元，短短4日重挫222美元或24.63%，特斯拉這兩個月來締造的華爾街神話幾乎破滅。

(中時電子報)