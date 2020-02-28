聲控應用（Audio Weaver）創新軟體被特斯拉、保時捷、GoPro等採用，加持美國新創公司DSP Concepts在高階音訊處理市場的身價，創投國家隊台杉投資今（28）日表示，旗下物聯網（IoT）基金已完成領投DSP Concepts的B輪募資，共同投資者包括德國汽車商BMW的創投基金、保時捷創投、Sony Innovation Fund和MediaTek Venture等，投資者涵蓋國際知名消費型電子產品、汽車、半導體等產業鏈，預期可加速DSP Concepts於3C產品與車用市場上的發展。

在全球金融市場極其動盪的現在，台杉旗下IoT和生技兩支創投基金，沒有停歇尋覓潛在注資標的，國際新創圈盛傳的DSP Concepts B輪1,450萬美元募資行動，有台灣創投業領頭，台杉投資及至今天才對外公布，據悉是合約簽署、資金到位等作業細節所致。

台杉投資表示，DSP Concepts專注於高階嵌入式數位音訊開發應用，最新開發出音訊演算智能軟體：TalkTo，就是針對高噪環境所設計的前端音訊處理演算法，包括雜訊抑制、迴聲取消、 波束賦形等等，其中Audio Weaver所設計的音訊效果，已可直接搭載在各大晶片廠的晶片上，包含意法半導體（STMicroelectronics）、聯發科、高通、德州儀器（Texas Instrument）、恩智浦半導體（NXP）等等，成功運用於超過四千萬台的各式產品設備上，如GoPro相機、保時捷、特斯拉車用音響裝置等等。

台杉投資表示，將藉由此次的投資，全力協助該公司在亞洲佈點開發，而特別的是，身為美商的DSP Concepts，已在台灣設有分公司，登記中文名字「美商迪思比」。

台杉物聯網基金規模新台幣46.5億元，2017年12月完成募資，投資聚焦於供應鏈上下游具潛力之標的，DSP Concepts是該基金注資的第8家國際新創事業，不同於一般民間創投基金，台杉投資被賦與每件投資案都能作到提升台灣在該產業生態中的附加價值。

(工商 )