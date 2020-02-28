熱門強檔韓劇《梨泰院Class》播出後收視屢屢突破新高，距離有線台史上收視冠軍神劇《Sky Castle》所創下的收視神話也越來越近，今（28日）主要演員群朴敘俊、金多美、權娜拉以及劉在明參加線上記者會，朴敘俊對難以實踐收視公約感到抱歉，心繫疫情狀況的他相信韓國一定會克服難關，他還分享留超人氣栗子頭的撇步，而演活壞人角色被譙超無良的劉在明被罵慘也樂意接受。

朴敘俊（左起）、金多美、權娜拉和劉在明今出席記者會分享拍攝心得。（圖／Netflix提供）

新冠病毒疫情正在韓國擴散，日前才捐了1億韓幣（約台幣260萬）的朴敘俊表示，原本承諾收視率突破10%就要和大家一起去吃路邊攤的公約，但因疫情的關係決定取消，會改以其他方式來表達對觀眾的感謝，而他也透露沒想到疫情會變成這樣，所以目前為止各方面的行動都非常小心謹慎，雖然承諾很重要但目前最重要的還是要讓疫情盡快結束才好。

在《梨》劇中以罕見卻相當吸睛的栗子頭造型成為熱門話題的朴敘俊，今日也笑著提到為了留這個栗子頭可是費了不少苦心呢！他表示目前為止已經留了六個月的栗子頭，每隔4天就得剪一次頭髮，每一次理髮時自己也都會再次重新檢視「朴世路」這個角色。他在劇中與權娜拉、金多美陷入三角戀，被問到究竟喜歡哪一位時，朴敘俊很機智地回答：「大家都知道兩位女演員都相當漂亮，也都有各自的魅力，所以要我選其中一人的話，我還真選不出來耶！」讓在場的兩位女演員笑開懷。

劇中朴敘俊與權娜拉（右）、金多美陷入三角戀。（圖／Netflix提供）

劇中還有一大亮點，就是飾演反派長氏集團會長路「張大熙」的劉在明，他表示其實每一場戲他都因為得使出全身的力氣來「使壞」而緊張，台詞也不只是背一背就好，而是得將其中壞到骨子裡的黑暗面詮釋出來才行。他預期網友會把他罵得很慘而不打算看留言，結果還是忍不住看了，笑說有超多人罵他髒話，不過相當釋懷的他也表示這都是作品有趣才會有的觀眾反應，自己反而相當感謝大眾的支持。《梨泰院Class》每周五六深夜24:00獨家在Netflix上線。

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(中時電子報)