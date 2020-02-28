前立委洪慈庸突傳接任立法院長的機要顧問，引發酬庸評論。立法院長游錫堃出面表示，「這個是機要缺，機要缺不算酬庸」。對此，台北市議員羅智強感慨指出：「全民防疫，小明等不到回家的路；但洪慈庸的酬庸之路，萬萬不能等」。

「小明的故事」是大陸委員會主任委員陳明通解釋開小門讓符合2條件的陸配子女，以專案申請來台，條件限制為「未成年」、「大陸親友無能力照顧」者，但引發輿論反彈後，陸委會深夜再發出新聞稿，加上「父母皆在台者」第3項條件才允許申請，一天內更改政策三次。，最後，這項政策宣布撤回。

對陸配子女返台橫加限制，而酬庸洪慈庸卻開方便門。無怪乎！羅智強感慨「全民防疫，小明等不到回家的路；但洪慈庸的酬庸之路，萬萬不能等」。網友紛紛呼應表示：「更好笑的是，游錫堃今天說跟她不熟...所以她跟花生一樣，是電腦挑的」、「這年頭不用高學歷..只要你顏色對了⋯就榮華富貴享用不盡」、「臉皮都比厚的！沒有辦法！難怪，禮義廉，少了最重要的恥！」、「莫名其妙當了一屆立委~憑什麼資格可以當任立法院顧問??」、「顏色要對呀！年輕人你們月薪多少錢呀！靠邊站吧！」。

(中時電子報)